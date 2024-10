Μαζούλα: «Kανένα ΜΜΕ δεν μπορεί να επηρεάσει την ταυτότητά μου, κανείς από εσάς δεν θα είναι καλεσμένος στην κηδεία μου» (vid)

Ο προπονητής των Μπόστον Σέλτικς, Τζο Μαζούλα, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι δεν νιώθει καμία πίεση από τα τοπικά Μέσα.

Οι Μπόστον Σέλτικς στο τέλος της περασμένης σεζόν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του «δαχτυλιδιού» για πρώτη φορά μετά από το πρωτάθλημα του 2008. Ο προπονητής της ομάδας, Τζο Μαζούλα, σε πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι δεν νιώθει κάποιου είδους πίεση από τους δημοσιογράφους.

«Απλά δεν το βλέπω σαν πίεση. Αν κάποιος από τα ΜΜΕ περιμένει να κερδίσω, αυτό δεν είναι κάτι που με απειλεί. Δεν έχουν όπλα, δεν μου επιτίθενται. Απλά λένε κάποιες λέξεις, και αυτές οι λέξεις δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι απλά λόγια που πρέπει να πουν ή να γράψουν επειδή δεσμεύονται από τη σύμβασή τους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με αυτές τις λέξεις. Δεν χάνουμε τη ζωή μας. Δεν είμαστε χειρούργοι ή στρατιώτες, κανείς δεν θα χάσει τη ζωή του. Είμαι απλά ένας κόουτς στο μπάσκετ.

Έχουμε ευθύνη και είμαστε οι κύριοι των πράξεών μας. Ρωτάω τα παιδιά συνεχώς αν περιμένουν οι άλλοι από εμάς να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Αν κάποιος με πλησίαζε και μου έλεγε 'περιμένω να χάσεις, θα ήμουν έξαλλος'. Αν μου πουν ότι έπρεπε να νικήσω, λέω ναι! Αυτή είναι η δουλειά μου».

Για το ότι οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποίησε έχουν δύναμη υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Όχι δεν έχουν. Έχουν δύναμη μόνο αν τις αφήσεις να έχουν δύναμη. Εγώ δεν το επιτρέπω, έτσι διδάσκω τα παιδιά μου. Δεν με νοιάζει τι μου λέει ο καθένας, το ερώτημα είναι αν θα το αφήσω να με επηρεάσει. Αν κάποιος πει κάτι, έχω την επιλογή να αποφασίσω πως θα αντιδράσω. Κανένα από τα ΜΜΕ δεν μπορεί να κάνει κάτι που θα επηρεάσει την ταυτότητά μου. Ή θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε. Σε 40 χρόνια, κανείς από εσάς δεν θα είναι καλεσμένος στην κηδεία μου και αυτό είναι όλο».

