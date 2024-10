Ο Τζέιλεν Σαγκς θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ για τα επόμενα 5 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Σας Σαράνια, οι Ορλάντο Μάτζικ και ο Τζέιλεν Σαγκς τα βρήκαν σε όλα και συμφώνησαν ώστε να υπάρξει επέκταση του συμβολαίου για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ο 23χρονος γκαρντ από τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τη regular season την περασμένη χρονιά είχε κατά μέσο όρο από 12,6 πόντους με 2,7 ασίστ και 3,1 ριμπάουντ σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Ο Σαγκς αγωνίζεται στους Μάτζικ από το 2021 ενώ η νέα συμφωνία θα του προσφέρει απολαβές που θα φτάσουν τα 150,5 εκατομμύρια δολάρια.

Orlando Magic guard Jalen Suggs has agreed to a five-year, $150.5 million rookie contract extension with the franchise, sources tell ESPN. Massive new deal for the 2024 NBA All-Defensive team member. pic.twitter.com/7d3LrjcTRG