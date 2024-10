Ο Τζέιλεν Τζόνσον θα παραμείνει στους Ατλάντα Χοκς, έχοντας συμφωνήσει για τα επόμενα 5 χρόνια.

Όπως έγινε και επίσημα γνωστό, οι Ατλάντα Χοκς και ο Τζέιλεν Τζόνσον συμφώνησαν ώστε να υπάρξει επέκταση του συμβολαίου για ακόμα 5 χρόνια, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στη συγκεκριμένη ομάδα από το 2021.

Ο 22χρονος φόργοουρντ από τις ΗΠΑ, μέσα από τη νέα συμφωνία θα έχει απολαβές οι οποίες θα φτάσουν τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 16 πόντους με 8,7 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ και έγινε ένας από τους μόλις 6 παίκτες οι οποίοι μετρούσαν πάνω από 16 πόντους με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ προτού γίνουν 23 ετών.

JJ STAYING IN THE 🅰️



We have signed Jalen Johnson to a contract extension! pic.twitter.com/h05o5kdQWR