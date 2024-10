Ο Άαρον Γκόρντον φαίνεται πως θα παραμείνει παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς για τα επόμενα 4 χρόνια, λαμβάνοντας έσοδα που φτάνουν τα 133 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Άαρον Γκόρντον το 2021 έφυγε από τους Ορλάντο Μάτζικ και πήγε στους Ντένβερ Νάγκετς. Πλάι στον Νίκολα Γιόκιτς μάλιστα πανηγύρισε την κατάκτηση του «δαχτυλιδιού» το 2023.

Όπως έγινε γνωστό μέσω του Σαμς Σαράνια, ο 29χρονος φόργουορντ συμφώνησε με την ομάδα του ώστε να γίνει επέκταση του συμβολαίου του για ακόμα 4 χρόνια με τα έσοδα να φτάνουν τα 133 εκατομμύρια δολάρια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γκόρντον είχε κατά μέσο όρο από κατά τη διάρκεια της regular season από 13,9 πόντους με 6,5 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 31,5 λεπτά εντός παρκέ.

Denver Nuggets forward Aaron Gordon has agreed to a four-year, $133 million contract extension with the franchise, with a player option in 2028-29 and a trade kicker, Klutch Sports’ Calvin Andrews and Rich Paul, and Elise Gordon told ESPN. pic.twitter.com/MZWDnt1kCC