Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν από τις ΗΠΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκαναν μια προσθαφαίρεση στο ρόστερ τους όσον αφορά τη γραμμή των ψηλών.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το... ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής σεζόν του ΝΒΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς προχώρησαν σε μια ακόμα πινελιά όσον αφορά το ρόστερ τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο έγκριτος Σαμς Σαράνια, τα «ελάφια» αποδέσμευσαν τον Αντζέις Πασέτσνικς και ουσιαστικά τον αντικατέστησαν με τον Λίαμ Ρόμπινς, με τον δεύτερο να υπογράφει two-way συμβόλαιο.

Υπενθυμίζεται πως ο Πασέτσνικς κατέγραψε μια θετική εμφάνιση στο τελευταίο ματς των Μπακς για την preseason, αφού στην ήττα από τους Μάβερικς με 109-84, ο Λιθουανός ψηλός μέτρησε 11 πόντους, με 5/9 σουτ, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 27:54'.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Ουισκόνσιν αντικατέστησε τον 28χρονος ύψους 2.16μ. σέντερ, με τον Ρόμπινς ο οποίος συγκαταλέγεται και αυτός στην κατηγορία των «7-footer», αφού ο 25χρονος Αμερικανός φτάνει τα 2 μέτρα και τα 13 εκατοστά.

The Milwaukee Bucks are releasing center Anzejs Pasecniks and converting 7-footer Liam Robbins to a two-way NBA contract, sources tell ESPN.