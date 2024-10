Σε μια περίεργη αποκάλυψη προχώρησε ο Αντρέ Ντράμοντ για τα ριμπάουντ που κατεβάζει.

Ο Αντρέ Ντράμοντ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ριμπάουντερ στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, ενώ ο ίδιος έχει πει στο παρελθόν πως είναι και ο καλύτερος σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα πριν λίγες ώρες κατέβασε 20 ριμπάουντ στο φιλικό ματς των Σίξερς με τους Μάτζικ.

Ο σέντερ της Φιλαδέλφεια φιλοξενήθηκε στο podcast «Run your race» και παραδέχθηκε πως συνήθιζε να χάνει επίτηδες σουτ για να μπορεί να μαζεύει περισσότερα ριμπάουντ και να είναι πρώτος στο ΝΒΑ σε αυτή την κατηγορία.

Ο Ντράμοντ ήταν πρώτος στα ριμπάουντ στο ΝΒΑ για τέσσερα σερί χρόνια και όπως είπαμε και παραπάνω, αποκάλεσε τον εαυτό του ως τον κορυφαίο ριμπάουντερ της ιστορίας. Πανούργος. Στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Μόουζες Μαλόουν.

Andre Drummond admits he used to intentionally miss shots to get more rebounds 😅



(via Run Your Race / @TidalLeague)pic.twitter.com/sIRvvLN3TJ