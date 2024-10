Οι νίκες των Γουόριορς στη preseason τους κάνει να αισιοδοξούν και το παρελθόν δείχνει τίτλο.

Οι Γουόριορς νίκησαν και τους Λέικερς πολύ εύκολα και με αυτόν τον τρόπο, έφτασαν στο 6-0 στη preseason. Αν ρίξουν μια ματιά πάντως στο παρελθόν, οι πολεμιστές σίγουρα πρέπει να ανοίξουν... σαμπάνιες.

Φέτος είναι η τέταρτη φορά τα τελευταία χρόνια που καταφέρνουν να έχουν 5+ νίκες στη presason. Οι προηγούμενες τρεις φορές ήταν το 2015, το 2017 και το 2022. Τι έγινε και τις τρεις αυτές σεζόν; Μα φυσικά οι Γουόριορς πήραν το πρωτάθλημα. Το 2015 και το 2018 κόντρα στους Καβς του ΛεΜπρόν, ενώ το 2022 λύγισαν τους Σέλτικς του Μπράουν και του Τέιτουμ.

Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί φέτος το σενάριο που τους θέλει να πανηγυρίζουν τον τίτλο. Θα το ξαναπάρει ο σπουδαίος Στεφ Κάρι;

