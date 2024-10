Ντουράντ: Η τάπα στον Μπρόνι, το φάουλ που αμφισβήτησε και τα γέλια του γιου του ΛεΜπρόν (vid)

Μια φάση που σήκωσε αρκετή συζήτηση έγινε στο ματς των Λέικερς με τους Σανς.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Σανς με εντυπωσιακούς Ντέιβις και Κνεχτ. Στο ματς αγωνίστηκε ο Μπρόνι Τζέιμς, αλλά δεν έπαιξε ο πατέρας του, ΛεΜπρόν. Ο Μπρόνι πήγε να τελειώσει μια φάση κόντρα στο Φοίνιξ, αλλά ο Κέβιν Ντουράντ πάτησε γερά και τον σταμάτησε. Οι διαιτητές τον χρέωσαν με φάουλ, με τον KD να απορεί με το σφύριγμα και τον Μπρόνι να γελάει.

Δείτε πάλι τη φάση

KD tried to block Bronny 👀



Suns challenged the foul but were unsuccessful 😅 pic.twitter.com/9UlqVRbJVd