Χωρίς τον Αϊζέια Χαρτενστάιν θα χρειαστεί να πορευτούν για τις επόμενες 5-6 εβδομάδες οι Θάντερ λόγω τραυματισμού του 26χρονου σέντερ στο χέρι.

Η ομάδα της Οκλαχόμα έκανε εμφατική νίκη κόντρα στους Νάγκετς για τη preseason του NBA, επικρατώντας με 124-94, όμως δεν μπόρεσαν να το χαρούν. Μια μέρα μετά ο σέντερ των Θάντερ διαγνώσθηκε με κάταγμα στο αριστερό του χέρι το οποίο θα τον αφήσει εκτός δράσης τουλάχιστον για τις επόμενες πέντε με έξι εβδομάδες.

Σε 21 λεπτά συμμετοχής κόντρα στους Νάγκετς ο Χαρτενστάιν πρόλαβε να πετύχει 11 πόντους, να «μαζέψει» τρία ριμπάουντ, να μοιράσει τρεις ασίστ, να κάνει ένα κλέψιμο και να προσφέρει ένα εμφατικό μπλοκ.

