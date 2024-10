Ο πρωταθλητής του NBA που είχε περάσει και από τον Ίκαρο Καλλιθέας αλλά και βασικό στέλεχος της εθνικής Αυστραλίας, Άρον Μπέινς αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Μετά από μία καριέρα όπου άρχισε το 2009, ο Άρον Μπέινς αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχοντας καταγράψει μία ξεχωριστή πορεία στον χώρο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ο 37χρονος Αυστραλός που γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, αγωνιζόταν στη θέση του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ. Πρώτη του ομάδα μετά το κολέγιο ήταν η Ρϊτας το 2009 ενώ από το 2011 μέχρι και το 2012 αγωνίστηκε στα ελληνικά παρκέ για λογαριασμό του Ίκαρου Καλλιθέας.

Το 2014 κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA ως παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς και στη συνέχεια ακολούθησαν διαδοχικά οι Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπόστον Σέλτικς, Φοίνιξ Σανς και Τορόντο Ράπτορς.

Τελευταίος «σταθμός» της καριέρας του ήταν οι Μπρισμπέιν Μπούλετς της Αυστραλίας όπου παρέμεινε για δύο χρόνια. Με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας κατέκτησε την τρίτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020.

Triple Olympian, Tokyo bronze medallist and NBA champion Aron Baynes has announced his retirement from professional basketball.



Read More ➡️ https://t.co/e8EElTJ4b3#WeAreBasketball pic.twitter.com/XEpug503vU