Ο Πολ Τζορτζ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο παραμένει αμφίβολος για την έναρξη της σεζόν.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς αντιμετώπισαν πριν από μερικές ημέρες τους Ατλάντα Χοκς σε αγώνα για τη pre season του NBA. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Πολ Τζορτζ αποχώρησε από το παρκέ όντας τραυματίας.

Ο 34χρονος φόργουορντ υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο και αναγκάστηκε να παραμείνει στον πάγκο για το υπόλοιπο του ματς. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, ακόμα δεν είναι γνωστό το ακριβές διάστημα το οποίο θα μείνει εκτός δράσης.

Η κατάστασή του αναμένεται να επανεκτιμηθεί πριν από την έναρξη της regular season, με τη διαθεσιμότητά του να είναι αμφίβολη ενόψει της πρεμιέρας.

Philadelphia 76ers star Paul George has a bone bruise and no structural damage to his left knee and will be re-evaluated in approximately one week, team says. pic.twitter.com/1Jhuuig17X