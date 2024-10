Βινς Κάρτερ, Τσάνσεϊ Μπίλαπς, Μάικλ Κούπερ και Γουόλτερ Ντέιβις αποτελούν μεταξύ άλλων τα ονόματα που μπήκαν στο Hall of Fame με την κλάση του 2024.

Ο Βινς Κάρτερ είναι πλέον με κάθε επισημότητα ένας Hall of Famer. Ο σπουδαίος Βινς και η «Vinsanity» θα περάσουν στην αιωνιότητα του μπάσκετ. Άλλωστε σε λίγο καιρό θα βλέπει τη φανέλα του στον ουρανό του γηπέδου των Ράπτορς. Ο σπουδαίος Βινς ξεχώρισε στην κλάση του 2024, όπου μεταξύ άλλων μπήκαν στο HOF οι Τσάνσεϊ Μπίλαπς, Μάικλ Κούπερ, Γουόλτερ Ντέιβις.

Με τον Κάρτερ να μετράει 22 σεζόν στο NBA, έχοντας φορέσει φανέλες των Ράπτορς, Μάτζικ, Νετς, Σανς, Μάβερικς, Γκρίζλις, Κινγκς, Χοκς. Ο σπουδαίος αυτός dunker, μετράει εκτός τις 8 παρουσίες του σε All Star, ενώ φυσικά έχει συνολικά 25.728 πόντους καριέρας, ενώ με τις ΗΠΑ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Σίδνεϊ.

Στο συγκινητικό αυτό κλίμα της γιορτής του Hall of Fame, ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι δεν κατάφερε να συγκρατήσει το γέλιο του, όταν ο Κάρτερ αποκάλυψε πως έπαιζε ποδόσφαιρο.

