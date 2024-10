Ο Λόνζο Μπολ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του, ωστόσο ένα νέο απρόοπτο τον άφησε εκτός του πιο πρόσφατου αγώνα της pre season.

Η τελευταία φορά όπου ο Λόνζο Μπολ αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα, ήταν τον Ιανουάριο του 2022. Έκτοτε δύσκολα προβλήματα τραυματισμών τον έχουν κρατήσει εκτός δράσης, με τον ίδιο ωστόσο να δείχνει πλέον πως είναι έτοιμος για την επιστροφή του με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς.

Ο 26χρονος γκαρντ μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να παίξει στον αγώνα της pre season με αντιπάλους τους Μέμφις Γκρίζλις, κάτι τέτοιο όμως τελικά δεν έγινε καθώς όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής των «ταύρων», αναγκάστηκε να μείνει εκτός εξαιτίας πρηξίματος στο γόνατο.

Οι Μπουλς δεν κατάφεραν να πάρουν τελικά τη νίκη, έχοντας χάσει οριακά με 124-121.

