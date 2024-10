Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρά την ήττα από τους Λέικερς, μετά το τέλος του αγώνα χάρισε τα παπούτσια του σε μία μικρή θαυμάστριά του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχτηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς και ηττήθηκαν με 107-102 σε αναμέτρηση που έγινε στο πλαίσιο της pre season του NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρά την ήττα, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν για τα «ελάφια».

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας συνολικά 20 πόντους όντας ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ των γηπεδούχων πίσω από τον Μπόμπι Πόρτις που είχε 23.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Έλληνας σταρ των Μπακς έκανε χαρούμενη μία νεαρή θαυμάστριά του, χαρίζοντάς της τα παπούτσια του ενώ στη συνέχεια έβγαλαν μαζί φωτογραφίες.

