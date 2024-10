Κρις Πολ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναμένεται να προσφέρουν πολλά highlights στη σεζόν, ξεκινώντας ήδη τις συνεργασίες τους από τα παιχνίδια της pre season.

Η νέα σεζόν για τους Σαν Αντόνιο Σπερς έχει ξεκινήσει με αρκετές προσδοκίες. Και αυτές ολοένα αυξάνονται για τους φίλους της ομάδας, μετά και την πρώτη συνύπαρξη των Βίκτορ Γουεμπανιάμα με τον Κρις Πολ στο παρκέ.

Τα «Σπιρούνια» επικράτησαν των Μάτζικ σε παιχνίδι προετοιμασίας, με τους δύο σταρ της ομάδας να δείχνουν από πολύ νωρίς πως έχουν πολλά να δώσουν. Άλλωστε ο Κρις Πολ αποκτήθηκε μεταξύ άλλων και για αυτόν τον λόγο, προσπαθώντας να αυξήσει τα νούμερα του περσινού Νο1 στο Draft, μέσω των ασίστ του.

Κάτι που έγινε φανερό πολύ νωρίς, με τους δύο να προσφέρουν ένα τρομερό highlight και τον Γουεμπανιάμα να καρφώνει πάνω από την άμυνα των Μάτζικ!

CP3 UP TOP TO WEMBY 😱



San Antonio's new connection is getting warmed up in #NBAPreseason action!



