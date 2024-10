Ο θρυλικός Μάικλ Τζόρνταν μεταξύ πολλών προσωνυμίων, είχε και αυτό του «ιπτάμενου» (Air) και τι πιο ταιριαστό για τον ίδιο από το να προχωρήσει σε αγορά ιδιωτικού αεροπλάνου αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 61χρονος πλέον Μάικλ Τζόρνταν, στο πέρασμα του από τα παρκέ του ΝΒΑ, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, γράφοντας ιστορία κατακτώντας 6 πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα δικαίως θεωρείται ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.

Ο «Air» ωστόσο δεν είναι άνθρωπος που φημίζεται για την διακριτικότητα του, τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ. Παρότι σταμάτησε την καριέρα του περισσότερα από 20 χρόνια πριν, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας με ποικίλες αφορμές.

Τελευταία στάθηκε η αγορά ενός ιδιωτικού αεροπλάνου αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων (64 εκατομμύρια ευρώ) για το οποίο δαπάνησε περίπου μισό εκατομμύριο μόνο για να το βάψει σε χρώμα παραλλαγής.

Το όνομα το αεροσκάφους είναι Ν236MJ, εμπνευσμένο από το νούμερο της φανέλας του, τον αριθμό των πρωταθλημάτων του και τα αρχικά του ονόματος του.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αεροπλάνου έχει την ονομασία Gulfstream 650ER, έχει αυτονομία καυσίμων για 12 ώρες πτήσης, μπορεί να πετάξει μέχρι στα 12496 μέτρα από το έδαφος, ενώ τέλος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 19 επιβάτες.

Ο «ημίθεος» του μπάσκετ επίσης επέλεξε να κάνει στα καθίσματα του αεροπλάνου δερμάτινη επένδυση, πρόσθεσε μπαρ και χώρο καπνιζόντων, μια τραπεζαρία, χώρους ψυχαγωγίας, υπνοδωμάτιο και ιδιωτικό μπάνιο, αξιοποιώντας στα μέγιστα τα παραπάνω από 13 μέτρα μήκους του αεροσκάφους.

