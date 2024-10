Οι Μπακς ηττήθηκαν με 120-87 από τους Πίστονς σε ματς που δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τραυματίστηκε ο Τρεντ.

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς στο πρώτο φιλικό της σεζόν. Τα ελάφια ηττήθηκαν με 120-87 από τους Πίστονς και προβλημάτισαν με την απόδοση τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση, ενώ το Μιλγουόκι είναι σε αναμμένα κάρβουνα και για την κατάσταση του Τρεντ. Ο περιφερειακός των ελαφιών τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και αποχώρησε.

Οι Μπακς τελείωσαν την τέταρτη περίοδο με μόλις 8 πόντους, ενώ δέχθηκαν 29 πόντους. Κακή εμφάνιση για το Μιλγουόκι σε όλα τα δωδεκάλεπτα, εκτός από το πρώτο. Πολύ άστοχη η ομάδα του Ρίβερς με 34.9% εντός παιδιάς. Επίσης οι Μπακς σούταραν μόλις 9 βολές στην αναμέτρηση.

Για τους νικητές ο Άιβι είχε 22 πόντους, ενώ ο Μουρ μέτρησε 14 με 8 ριμπάουντ και στους 13 πόντους έμεινε ο Κάνινγχαμ. Για τους Μπακς ο Πόρτις ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, ενώ στους 15 σταμάτησε ο Λίλαρντ. Τα ελάφια ξεκίνησαν το ματς με Λίλαρντ, Κόνατον, Τρεντ, Πρινς και Λόπεζ.

Gary Trent Jr getting escorted to the back and is clearly in a lot of pain after that Jalen Duren screen. pic.twitter.com/NQAxpQ7mmR