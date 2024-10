Ο Γιουσούφ Νούρκιτς των Φοίνιξ Σανς αναμένεται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της pre season.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Ντουέιν Ράνκιν από το The Arizona Republic, ο Γιουσούφ Νούρκιτς υπέστη τραυματισμό στο χέρι και θα αναγκαστεί να βγει εκτός δράσης για τουλάχιστον 7 ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος που αγωνίζεται στις θέσεις των ψηλών αντιμετωπίζει θέμα στο μεσαίο δάχτυλο του αριστερού του χεριού και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε 1 εβδομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να χάσει τουλάχιστον 3 από τα επόμενα ματς της pre season. Την περασμένη χρονιά, ο αθλητής από τη Βοσνία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στους Σανς μετρώντας κατά μέσο όρο από 10,9 πόντους με 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 27,3 λεπτά συμμετοχής.

