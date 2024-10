Ο Σέντον Σαρπ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς τραυματίστηκε στον ώμο του και αναμένεται να τεθεί εκτός δράσης για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.

Οι ομάδες μετρούν αντίστροφα πλέον για την έναρξη της regular season του NBA, με διάφορους τραυματισμούς της τελευταίας στιγμής να προκαλούν πονοκέφαλο στους προπονητές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Σπίαρς του ESPN, ο Σέντον Σαρπ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες εξαιτίας τραυματισμού. Πιο συγκεκριμένα ο 21χρονος γκαρντ υπέστη μικρή οπίσθια ρήξη στον αριστερό του ώμο, όπως επιβεβαίωσε και η μαγνητική.

Ο Καναδός την περασμένη σεζόν, τη δεύτερη του χρονιά στο NBA, είχε κατά μέσο όρο από 15,9 πόντους με 2,9 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε 33,1 λεπτά συμμετοχής.

