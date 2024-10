Λέοναρντ για συμπαίκτες του: «Κανείς δεν μου έχει κάνει εντύπωση»

Ο Καουάι Λέοναρντ δεν έχει εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τους συμπαίκτες του στους Κλίπερς αυτή την περίοδο.

Ο Καουάι Λέοναρντ αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα από τα μεγάλα ονόματα του NBA. Ο 33χρονος περιφερειακός, ο οποίος είναι αμφίβολος για το ξεκίνημα της σεζόν των Λος Άντζελες Κλίπερς στο NBA, σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε για τους συμπαίκτες του.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στον Λο Μάρεϊ του The Athletic, ο Αμερικάνος γκαρντ υποστήριξε ότι μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των αθλητών που θα βρίσκονται μαζί του, ωστόσο κανείς δεν του έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη εντύπωση έως τώρα.

«Απλά τα νέα παιδιά, απλά τους βλέπω, από τον Κρις Νταν μέχρι τον Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ σε κάποιους νεαρούς παίκτες που φέραμε, όπως ο Κάι Τζόουνς πέρυσι. Απλά βλέπω το πως μπορούν να εξελιχθούν. Από την πρώτη μέρα στη δεύτερη στην τρίτη και παρακολουθώντας την ανάπτυξή τους. Κανείς ωστόσο δεν μου έχει κάνει εντύπωση έως τώρα».

Kawhi Leonard says that he has been watching the new guys in camp such as Kris Dunn and Derrick Jones Jr., as well as observing everyone's progression, but adds "nobody stood out to me so far" pic.twitter.com/X6tMzFEqLS