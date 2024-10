Ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε δηλώσεις μετά την πρώτη προπόνηση των Λος Άντζελες Κλίπερς και ουσιαστικά επανέλαβε αυτό που είχε πει τέτοιον καιρό την περσινή σεζόν.

Ένας από τους παίκτες που αδιαμφισβήτητα έχουν επηρεάσει το παιχνίδι παγκοσμίως είναι ο Τζέιμς Χάρντεν και ουσιαστικά αυτό ήταν που υπενθύμισε και στις πρόσφατες δηλώσεις του.

Ο πολύπειρος γκαρντ μίλησε στον Τύπο μετά την πρώτη φετινή προπόνηση των Λος Άντζελες Κλίπερς, απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με το πώς καταφέρνει να προσαρμόζεται στο παιχνίδι και να εξελίσσεται.

James Harden, aka The System:



"I'm one of the people that the NBA had to adjust to." pic.twitter.com/pyZjY9JhWT