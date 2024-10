Απροσδόκητη απάντηση εδωσε ο Στίβεν Άνταμς σε έναν χρήστη του «Χ» που τον είχε δει να αγοράζει προφυλακτικά, αναφέροντας την μητέρα του.

Ο Στίβεν Άνταμς έχει δώσει ουκ ολίγες φορές κατά την θητεία του στο ΝΒΑ, την εικόνα ενός αγαθού και ήσυχου χαρακτήρα παρά το ιδιαίτερο παρουσιαστικό του, ωστόσο κάποια στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε κάτι διαφορετικό.

Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης του «Χ» ανέφερε πως μια φορά είχε δει τον Νεοζηλανδό σέντερ να αγοράζει προφυλακτικά με μια πόρνη σε μια γειτονιά του Λος Άντζελες, με τον παίκτη να απαντά με μάλλον απροσδόκητο τρόπο.

«Ήμουν με την μητέρα σου εκείνη την ημέρα. Έπρεπε να είναι ασφαλής», ήταν η απάντηση του Στίβεν Άνταμς ο οποίος δεν έδειξε το... παραμικρό έλεος σε εκείνον που θέλησε να τον εκθέσει.

Steven Adams just absolutely obliterated this fan on Twitter/X 😂💀 pic.twitter.com/fipvvlNaSt