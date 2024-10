Γιάννης Αντετοκούνμπο για το γάμο του: «Το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν... η νύχτα του γάμου» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για τον δωδέκατο χρόνο του στο NBA, με την καθιερωμένη media day των ομάδων να προηγείται και τον αστέρα των Μπακς να προβαίνει σε κάποιες αποκαλυπτικές δηλώσεις αναφορικά με τον... γάμο του και στο τέλος να γελάει πονηρά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται από το 2013 στο προσκήνιο της παγκόσμιας σκηνής του μπάσκετ για τα απερίγραπτα αθλητικά του χαρακτηριστικά, για το ανεπανάληπτο ταλέντο του, για το χαρακτήρα του εντός και εκτός παρκέ, αλλά και για το... χιούμορ του.

Ο δύο φορές MVP και πρωταθλητής του ΝΒΑ, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην media day των Μιλγουόκι Μπακς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην εμπειρία του γάμου του, κάνοντας ειδική αναφορά στη νύχτα που ακολούθησε και στο τέλος να γελάει... πονηρά.

Γιάννη, πόσο χαρούμενος είσαι που παντρεύτηκες την μακροχρόνια αγάπη σου; Μπορείς να μοιραστείς κάποιες λεπτομέρειες εκείνης της μέρας μαζί μας;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Είχε περάσει καιρός. Ένιωθα μια «κάψα» εδώ και καιρό. Χάρηκα που φίλοι και αγαπημένοι μας ήρθαν για να μας στηρίξουν. Τώρα για το αγαπημένο μου κομμάτι του γάμου, ήταν νομίζω η νύχτα του γάμου. Μετά το γάμο, αυτό ήταν το αγαπημένο μου σημείο. Ναι...».

Giannis on his favorite part of getting married:



“You asked me what was my favorite part of the wedding? My wedding night. After the wedding, that was my favorite part.” pic.twitter.com/TWMJipecdL