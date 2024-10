Οι Μπουλς έδιωξαν παίκτη τέσσερις ώρες μετά τη φωτογράφιση και αυτός τρόλαρε τον εαυτό του

Σε μια κίνηση που προκάλεσε την απορία των φιλάθλων τους, προχώρησαν οι Σικάγο Μπουλς οι οποίοι αποδέσμευσαν τον ρούκι Μάρκους Ντόμασκ λίγες ώρες μετά την επίσημη φωτογράφιση.

Το κορυφαία πρωτάθλημα του πλανήτη μέτρα αντίστροφα για το τζάμπολ της νέας αγωνιστικής περιόδου και όλες οι ομάδες πραγματοποιούν τις επίσημες φωτογραφίσεις στο πλαίσιο της Media Day.

Ωστόσο, τα βλέμματα και την προσοχή τράβηξε η κίνηση των Σικάγο Μπουλς να αποδεσμεύσουν παίκτη τους, λίγες ώρες μετά την φωτογράφιση όπου και ο ίδιος συμμετείχε.

Ο λόγος για τον 24χρονο ύψους 1.98μ. Μάρκους Ντόμασκ ο οποίος «έδωσε» κανονικά το παρών στη Media Day των «ταύρων», με τους ανθρώπους της ομάδας να δημοσιεύουν και τις σχετικές φωτογραφίες του παίκτη αλλά μόλις τέσσερις ώρες μετά να κάνουν νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσουν την αποδέσμευσή του.

From Champaign to Chicago. Year 1. pic.twitter.com/J1Z4bYkC4Z

Η εν λόγω κίνηση δεν φαίνεται να άρεσε καθόλου στους φίλους των Μπουλς οι οποίοι όχι μόνο εξέφρασαν την απορία τους για αυτή την εξέλιξη αλλά και την... αγανάκτησή τους για τον τρόπο που χειρίστηκαν την περίπτωση του νεαρού ρούκι που δεν επιλέχθηκε από κάποια ομάδα στο φετινό NBA Draft.

Να σημειωθεί πως ο παίκτης προέρχεται από μια τετραετή θητεία στο Southern Illinois και από μια μονοετή στο Illinois, πανεπιστήμια που υπάγονται στην ομώνυμη πολιτεία όπου βρίσκεται και το Σικάγο.

Update: We have waived forward Marcus Domask. pic.twitter.com/9KE9iMrPeZ

Η εν λόγω εξέλιξη δεν φαίνεται να πτόησε ιδιαίτερα τον 24χρονο γκαρντ ο οποίος... τρόλαρε τον εαυτό του με ένα Instagram Story δημοσιεύοντας ένα σχετικό meme από τους «Simpsons».

Ο Ντόμασκ συμμετείχε με το Σικάγο στο Summer League του Λας Βέγκας μετρώντας 2.3 πόντους και 1.7 ριμπάουντ σε 11.3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε τρία παιχνίδια.

Marcus Domask on IG after being waived 😂 pic.twitter.com/QGH62ZKl9j