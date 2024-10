Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στην προπόνηση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε 1 εβδομάδα.

Η σεζόν του NBA βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Η pre season μάλιστα πλησιάζει ταχύτατα με τις ομάδες να μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, με προβλήματα τις τελευταίας στιγμής να ταλαιπωρούν τους προπονητές.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ντάλας Μάβερικς, ο Λούκας Ντόντσιτς χτύπησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης με αποτέλεσμα να βγάλει μώλωπα στην αριστερή κνήμη. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ θα επανεκτιμηθεί σε 1 εβδομάδα, με τον ίδιο να χάνει την αρχή της pre season, μόλις 3 εβδομάδες πριν την αρχή της κανονική περιόδου.

Την περυσινή σεζόν ο 25χρονος γκαρντ μετρούσε κατά μέσο όρο στο NBA από 32,7 πόντους, με 9,3 ριμπάουντ και 9,4 ασίστ σε 93 ματς με τη φανέλα των Μάβερικς.

The Dallas Mavericks announced today that Mavericks guard Luka Dončić sustained a hit during workouts this week resulting in a left calf contusion.



Dončić will be re-evaluated as necessary in one week.