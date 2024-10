Ο Πολ Τζορτζ εξέφρασε την πεποίθησή του για τη νέα σεζόν του ΝΒΑ που έρχεται και θα τον βρει με τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Μετά από μια πενταετία στους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο Πολ Τζορτζ ανοίγει ένα κεφάλαιο στην καριέρα του στο ΝΒΑ το οποίο θα τον βρει στην Φιλαδέλφεια για λογαριασμό των Σίξερς και με συμπαίκτες τον Τζόελ Εμπίντ και Ταϊρίς Μάξι.

Παραχωρώντας δηλώσεις στο πλαίσιο της Media Day της ομάδας, ο 34χρονος φόργουορντ τόνισε μεταξύ άλλων πως για πρώτη φορά στην 15ετη καριέρα του θα αγωνιστεί με έναν ελίτ πόιντ-γκαρντ και έναν ελίτ ψηλό την ίδια στιγμή, αναφερόμενος φυσικά στους Μάξι και Εμπίντ.

PG on the passion and Philly fanbase:



"It's coming from the right spot. They want to win and win at all costs and the only thing that matters is winning and that's how you should feel." pic.twitter.com/Ci86QyDms0