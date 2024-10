Ο Ντρέιμοντ Γκριν ρωτήθηκε για την επικείμενη συνάντηση ως αντίπαλος πλέον με τον άλλοτε συμπαίκτη του, Κλέι Τόμπσον και ήταν ξεκάθαρος.

Μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, η τριπλέτα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς «έσπασε» κατόπιν της φυγής του Κλέι Τόμπσον με προορισμό τους Ντάλας Μάβερικς, αφήνοντας πίσω στην Καλιφόρνια τους Στέφεν Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο Γκριν ρωτήθηκε για το επικείμενο ματσάρισμα με τους «Μαβς» και τον Τόμπσον ως αντίπαλοι πλέον και ήταν ξεκάθαρος για το πώς θα τον αντιμετωπίσει.

"I'm running through his chest." 😅



- Draymond Green on playing against Klay Thompson



