Κάρι: «Είναι τιμή μου να υποστηρίζω την Κάμαλα Χάρις» (vid)

Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ απέχουν κάτι περισσότερο από ένα μήνα, με τους Αμερικανούς πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες τις 5 Νοεμβρίου. Ο καλύτερος σουτέρ όλων των εποχών και παράλληλα ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στεφ Κάρι, σε δηλώσεις που παραχώρησε στα πλαίσια της καθιερωμένης media day της ομάδας, μίλησε ανοιχτά για την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις.

Ο Στεφ Κάρι, όπως και ο προπονητής του, Στιβ Κερ, έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν στην προτίμηση της Κάμαλα Χάρις για επόμενη πρόεδρο των ΗΠΑ, έναντι το Ντόναλντ Τραμπ και ο αστέρας των «πολεμιστών» δεν παρέλειψε να μιλήσει εκ νέου για την στάση του αναφέροντας επιχειρήματα.

«Πάντα την υποστηρίζω. Είναι τιμή μου. Είναι μια φιλοσοφημένης ηγέτης. Έχει την αυτοπεποίθηση προκειμένου να ηγηθεί της χώρας μας και να παρέχει προφανώς στον κόσμο ελπίδα, έμπνευση και ενότητα. Προφανώς γίνονται πολλές σημαντικές συζητήσεις σε αυτή τη χώρα που πρέπει να λάβουμε υπόψιν. Πρέπει να υπάρξει εξέλιξη. Αλλά το επίπεδο τιμιότητας και ανθρωπιάς στην ηγεσία της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτο προαπαιτούμενο. Και η Κάμαλα Χάρις πληρεί αυτή την προϋπόθεση.

Έχει την σπουδαία ευκαιρία μαζί με την ομάδα της να φτάσει μέχρι την εκλογή της και να εφαρμόσει τις πολιτικές της με τον τρόπο που θέλει στην χώρα μας, μέσα από το πιο ισχυρό γραφείο του πλανήτη. Και ξέρω πως θα το καταφέρει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ο οποίος θα παρέχει αυτοπεποίθηση. Έχει ένα εξαιρετικό πλάνο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι θα διοικήσει ολόκληρη τη χώρα με αυτοπεποίθηση και θα αποτελέσει ηγέτιδα για όλους τους πολίτες. Από εκεί ξεκινούν όλα και για αυτό πιστεύω πολύ σε αυτήν».

