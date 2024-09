Ο Τζαλίλ Όκαφορ θα ψάξει την ευκαιρια του για να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ήταν πρώην Νο.3 του draft, αλλά η καριέρα του δεν εξελίχθηκε όπως πολλοί θα περίμεναν. Ο λόγος για τον Τζαλίλ Οκαφόρ που έπαιξε και στην Ισπανία με τη Σαραγόσα, στην Κίνα και το Πουέρτο Ρίκο. Έχει πατήσει τα 29 του και πλέον θα ψάξει μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, θα βρεθεί στο training camp των Πέισερς και θα προσπαθήσει να πείσει τους ιθύνοντες της ομάδας πως αξίζει θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει 10.4 πόντους και 4.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στη θέση του σέντερ στην Ιντιάνα υπάρχει ο βασικός Τέρνερ και πίσω του στην ιεραρχία είναι ο Τζάκσον με τον Γουάισμαν.

