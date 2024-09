Φουρνιέ για Ρόουζ: «Ο πιο ταπεινός άνθρωπος στο NBA»

Το δικό του μήνυμα στον Ντέρικ Ρόουζ που αποσύρθηκε οριστικά από το μπάσκετ, μέσω ενός tweet, έστειλε ο Εβάν Φουρνιέ.

Η είδηση της αποχώρησης του Ντέρικ Ρόουζ από το μπάσκετ έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο σπουδαίος Ρόουζ έβαλε τέλος στην καριέρα του, έχοντας για πάντα το MVP του 2011 να μας θυμίζει όσα μπορούσε να πετύχει αν ήταν υγιής, με τον Εβάν Φουρνιέ να του πλέκει το εγκώμιο.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, συνυπήρξε για δύο σεζόν με τον Ρόουζ στους Νιου Γιορκ Νικς και έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω twitter.

«Χωρίς αμφιβολία ο πιο ταπεινός άνθρωπος που υπήρχε στο NBA. Μοναδικός. Απόλαυσε την απόσυρσή σου αδερφέ μου» έγραψε ο Φουρνιέ στο twitter, δείχνοντας έτσι τον σεβασμό του σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς παίκτες που έχουν περάσει από το NBA.

Without a doubt the most humble man I’ve been around in the League.

One of one.

Enjoy retirement brother @drose