Αντετοκούνμπο για τον γάμο του: «Με τη Μαράια έχουμε γίνει ένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του Μαράια έχουν γίνει «ένα», όπως ανέφερε σχετικά ο Greek Freak που σχολίασε τον λαμπερό γάμο του.

Ο γάμος του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της Μαράια Ριντλσπρίγκερ ήταν ένα από τα κοσμικά γεγονότα του καλοκαιριού. Με τον Greek Freak να μιλάει για πρώτη φορά στο «People», εκφράζοντας τα συναισθήματά του.

Οι δυο τους άλλωστε πέρασαν, μαζί με τα παιδιά τους, πολύ όμορφες στιγμές στο Costa Navarino, με τον Αντετοκούνμπο να τις αποτυπώνει στα όσα είπε.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Οι περισσότεροι συμπαίκτες μου, οι συμπαίκτες μου από τους Μπακς, οι πρώην συμπαίκτες, ήταν εκεί. Τα παιδιά μας ήταν εκεί.

Περάσαμε εκεί μαζί μερικές απίστευτες μέρες. Διασκεδάσαμε. Ήταν μια γιορτή για την αγάπη μας. Πλέον, έχουμε γίνει ένα. Και χαίρομαι που τα καταφέραμε. Νιώθω ότι πολλοί διασκέδασαν μαζί μας».

