Για τους στόχους που έχουν οι Σικάγο Μπουλς ενόψει της νέας σεζόν του ΝΒΑ μίλησε ο Αρτούρας Καρνισόβας, με τον πρόεδρο της ομάδας να τονίζει πως οι «ταύροι» θα προσπαθήσουν να κερδίζουν κάθε ματς δίχως καμία πρόθεση για tanking.

Σε μία νέα εποχή μπαίνουν οι Σικάγο Μπουλς οι οποίοι μετά από τρεις συναπτές σεζόν, δεν θα έχουν στις τάξεις τους τον Ντεμάρ Ντερόζαν, με τον 35χρονο γακρντ/φόργουορντ να αποτελεί παρελθόν από την «πόλη των ανέμων», όντας πλέον στέλεχος των Σακραμέντο Κινγκς.

Πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν λόγο για tanking ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου του NBA καθώς το Σικάγο έχασε μεγάλο μέρος της δυναμικής του ιδίως στο σκοράρισμα, με τον Κρις Ντουάρτε να παίρνει τη θέση του Ντερόζαν, ερχόμενος από το Σακραμέντο. Ωστόσο, ο Αρτούρας Καρνισόβας με δηλώσεις του ξεκαθάρισε την κατάσταση όσον αφορά τους στόχους των Μπουλς.

Ο άλλοτε Λιθουανός φόργουορντ, μεταξύ άλλων, του Ολυμπιακού και νυν διοικητικό στέλεχος των Μπουλς, επισήμανε πως η ομάδα δεν μπαίνει σε κάποια μεταβατική περίοδο, έχοντας ως στόχο να προσπαθεί να κερδίσει κάθε παιχνίδι.

Bulls executive Artūras Karnišovas says the Bulls have no plans to tank



“We’re going to try to win every game.”



(Via @CodyWesterlund) pic.twitter.com/xawQ5PUKd8