Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει να εμπνέει τους ανθρώπους να φτιάχνουν αριστουργήματα.

Είναι ο GOAT, κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει αφήσει το αποτύπωμα του στον χώρο του μπάσκετ και συνεχίζει να εμπνέει όλων των ειδών τους καλλιτέχνες. Αυτό έγινε και με τον σκιτσογράφο Κίγκαν Χολ.

Ο καλλιτέχνης χρειάστηκε πάνω από 300 ώρες δουλειάς για να απεικονίσει το εμβληματικό κάρφωμα του Air από τη γραμμή των βολών στον διαγωνισμό καρφωμάτων του 1988. Ένα από τα πιο iconic καρφώματα της ιστορίας. Μάλιστα χρησιμοποίησε μόνο μολύβι για να το φτιάξει.

"Taking Flight" took @KeeganHall over 300 hours to complete.



