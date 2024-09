Ο Ντέρικ Ρόουζ όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από τους Μέμφις Γκρίζλις.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, οι Γκρίζλις θα κάνουν waive τον Ντέρικ Ρόουζ, με τον έμπειρο γκαρντ να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Μέμφις ύστερα από μία σεζόν όπου φόρεσε τη φανέλα της.

Στο παρελθόν, ο 35χρονος πλέον αθλητής είχε αναδειχθεί σε MVP του NBA (2011) ενώ από το 2008 μέχρι και το 2016 βρισκόταν στους Σικάγο Μπουλς όπου πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, με προβλήματα τραυματισμών ωστόσο να τον ταλαιπωρούν αρκετά.

Ο ίδιος έχει περάσει επίσης από τους Νιου Γιορκ Νικς, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 8 πόντους με 1,9 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 16,6 λεπτά συμμετοχής.

Just In: The Memphis Grizzlies are waiving former NBA MVP Derrick Rose, sources tell @TheAthletic. pic.twitter.com/VkLqZDYC3X