Οι πιθανότητες του Μίτσελ Ρόμπινσον να δώσει το παρών στις υποχρεώσεις των Νικς, στο ξεκίνημα του NBA, δεν είναι με το μέρος του.

Η αποκατάσταση του Μίτσελ Ρόμπινσον δεν πηγαίνει όπως θα ήθελαν οι Νιου Γιορκ Νικς, με τον ψηλό τους να φαίνεται πως θα καθυστερήσει να επιστρέψει στη δράση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από τις ΗΠΑ, ο Ρόμπινσον δύσκολα θα προλάβει την έναρξη της ερχόμενης σεζόν, αφού συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά και την εγχείρηση που έκανε τον περασμένο Μάιο.

Ο 26χρονος σέντερ των Νικς αντιμετώπισε πρόβλημα στον αστράγαλό του και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, έχοντας παίξει σε μόλις 31 παιχνίδια κανονικής περιόδου την περασμένη σεζόν, όπου και μέτρησε 5.6 πόντους, 8.5 ριμπάουντ σε σχεδόν 25 λεπτά.

REPORT: Mitchell Robinson is not expected to be ready for the start of the 2024-25 season, per @YaronWeitzman.



Robinson is still recovering from his foot surgery in May. pic.twitter.com/96uMA6b5dE