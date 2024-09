O ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για την πιθανότητα να αναλάβει πόστο σχολιαστή όταν σταματήσει την καριέρα του σαν παίκτης.

Μπορεί ο σπουδαίος ΛεΜπρόν Τζέιμς να έχει πατήσει τα 39 του, όμως συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση όπως έδειξε όλη τη σεζόν με τους Λέικερς, αλλά και στους Ολυμπιακούς με την Τeam USA, εκεί όπου κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο.

Ο Βασιλιάς μάλιστα φέτος θα γράψει ιστορία, αφού μαζί με τον γιο του, Μπρόνι θα γίνει το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που θα παίξουν συμπαίκτες στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο σταρ των λιμνάνθρωπων μίλησε στο «GoJo and Jolic» και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει σχολιαστής όταν τελειώσει την καριέρα του: «Δεν ξέρω. Σίγουρα αγαπώ το άθλημα. Είδα τον Τομ Μπρέιντι να το κάνει, είναι υπέροχος μέχρι τώρα. Θα δούμε, ακόμα και αν είναι απλά μια guest εμφάνιση για ένα ή δύο ματς όταν σταματήσω την καριέρα μου ως παίκτης».

