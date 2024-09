Η δημάρχος της περιοχής, Σερέλ Πάρκερ, ανακοίνωσε και επίσημα την παραμονή των Σίξερς στη Φιλαντέλφια.

Την τελευταία περίοδο κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες περί αποχώρησης των Φιλαδέλφεια Σίξερς από την πόλη. Όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει.

Στις συγκεκριμένες φήμες έβαλε τέλος η δήμαρχος της Φιλαδέλφεια, Σέρεκ Πάρκερ, επιβεβαιώνοντας πως συμφώνησε με την ομάδα για την παραμονή της, στην πόλη της Πενσυλβάνια τονίζοντας πως η συγκεκριμένη απόφαση θα συνεχίσει να έχει οικονομικά οφέλη για την πόλη και οι φίλαθλοι θα συνεχίσουν να είναι «κοντά» στην ομάδα.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αλλά σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η δήμαρχος της πόλης αναμένεται να υπάρχει μια ανανεωμένη συμφωνία μεταξύ της πόλης και της ομάδας.

As your Mayor, I'm speaking from my City Hall office with a very important announcement. I am proud to share that I have made my decision, and an agreement has been reached to ensure that our Sixers are staying home.



I wholeheartedly believe this is the right deal for the People… pic.twitter.com/Fnj19mrBOV