Ο Ντουάιτ Χάουαρντ μετά τις «περιπέτειες» του στην Ταϊβάν, αποφάσισε να το ρίξει στον...χορό, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια με την επίδοση του στην πίστα.

Ο βετεράνος σέντερ, μετά από 18 σεζόν στο ΝΒΑ και αμέτρητες ατομικές διακρίσεις, «δοκίμασε» την τύχη του στα παρκέ της Ταϊβάν, όπου τα έκανε..όλα, όμως θέλησε να αναζητήσει κάτι διαφορετικό στη καριέρα του. Παρότι έχει διατηρηθεί σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και η θέληση του να επιστρέψει στα παρκέ του ΝΒΑ παραμένει σταθερή, δεν κατάφερε να επανενταχθεί σε κάποιο από τα 30 ρόστερ, με τον 38χρονο πλέον «Superman» να απέχει από τα αμερικανικά παρκέ από το 2022. Ο Ντουάιτ Χάουαρντ την τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ είχε κατά μέσο όρο με τους Λος Άντζελες Λέικερς, 6,2 πόντους και 5,9 ριμπάουντ σε 16,2 λεπτά συμμετοχής, ενώ με τους «λιμνανθρώπους» είχε κατακτήσει το «παρθενικό» του πρωτάθλημα το 2020.

Ο κορυφαίος βετεράνος αμυντικός, έστρεψε έτσι το ενδιαφέρον του...αλλού και πιο συγκεκριμένα, στον χορό. Έχοντας ως παρτενέρ την 31χρονη χορογράφο, Ντανιέλα Κάραγκαχ, η οποία κάποιες σεζόν πριν είχε συνεργαστεί και με τον επίσης παλαίμαχο NBAer, Ιμάν Σάμπερτ, ο Χάουαρντ έκανε ντεμπούτο στο Αμερικανικό σόου, «dancing with the stars»', συγκεντρώνοντας μάλιστα 22 πόντους με άριστα το 30, εν μέσω αποθέωσης από το κοινό της εκπομπής.

Dwight Howard and Daniella Karagach do a salsa dance to Montell Jordan's "This Is How We Do It" on the season premiere of Dancing with the Stars 🕺



They received a score of 22/30 from the judges.



How would you grade the former NBA champion's routine?pic.twitter.com/f6WzCeuFt5