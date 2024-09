Ο Τι Τζει Γουόρεν θα συμμετάσχει στις προπονήσεις των Κινγκς με στόχο να υπογράψει ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο Τι Τζέι Γουόρεν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις των Σακραμέντο Κινγκς με στόχο να κερδίσει ένα συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Σαμ Έιμικ, οι Κινγκς θα αξιολογήσουν τον Αμερικανό φόργουορντ στην προσπάθεια που κάνουν για την ενίσχυση του ρόστερ τους.

Ο Γουόρεν, ο οποίος είναι free agent αυτή την περίοδο, την περασμένη σεζόν με την φανέλα των Τίμπεργουλβς, σε 11 παιχνίδια αρίθμησε 3.7 πόντους και 2 ριμπάουντ, κατά μέσο όρο.

