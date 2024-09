Πέρκινς: «Όταν έχεις έναν τύπο σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν αρκεί μόνο να φτάνεις στα Play Offs» (vid)

Ο Κέντρικ Πέρκινς αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του στους Μιλγουόκι Μπακς και τους στόχους που πρέπει να θέτουν μέσα στη σεζόν, σχολιάζοντας παράλληλα τις επιδόσεις του Ντέμιαν Λίλαρντ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς την περασμένη σεζόν κατάφεραν να μπουν στα Play Offs ωστόσο δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν πέρα από την πρώτη φάση καθώς οι Ιντιάνα Πέισερς πήραν την πρόκριση έχοντας κάνει το 4-2 στη σειρά.

Ο Κέντρικ Πέρκινς που πέρασε 15 χρόνια στο NBA (2003-2018) σε πρόσφατες δηλώσεις του κριτίκαρε τις επιδόσεις των «ελαφιών» τα τελευταία χρόνια ενώ αναφέρθηκε και στον Ντέμιαν Λίλαρντ, λέγοντας ότι θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

«Ήρθε η ώρα για τον Ντέμιαν Λίλαρντ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όταν έχεις έναν τύπο σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απλά το να φτάνεις στα Play Offs ή τους τελικούς περιφέρειας δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια μαζί του».

