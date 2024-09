Ο εμβληματικός Τζέρι Γουέστ επηρέασε όσο λίγοι την ιστορία του μπάσκετ και η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε, οι Λος Άντζελες Λέικερς, αποφάσισαν να τον τιμήσουν με μια χαρακτηριστική κίνηση στις νέες τους φανέλες.

Ο Τζέρι Γουέστ μεγαλούργησε με τη φανέλα των «λιμνανθρώπων» από το 1960 μέχρι το 1974, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα το 1972. Παράλληλα αναδείχθηκε 14 φορές all star, ενώ συμπεριλήφθηκε 12 φορές στις καλύτερες πεντάδες της χρονιάς. Αν κάποιος συμπεριλάβει την και την εκτελεστική με την δημιουργική του δεινότητα, μπορεί εύκολα να καταλάβει γιατί έγινε το «logo» του ΝΒΑ, γιατί εντάχθηκε στο hall of fame, όπως επίσης και τον λόγο που αποτέλεσε μέλος των καλύτερων 75 παικτών της ιστορίας της διοργάνωσης.

Στις 12 Ιουνίου ο «θρύλος» των Λέικερς άφησε την «τελευταία του πνοή» σε ηλικία 86 ετών και η ομάδα της Καλιφόρνια αποφάσισε να φορέσει διακριτικό με το νούμερο 44 στο πάνω αριστερό μέρος της φανέλας της καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν 2024-2025.

