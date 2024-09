Ο Τζέι Κράουντερ έχει αρχίσει να προπονείται μαζί με την ομάδα των Σακραμέντο Κινγκς, αναζητώντας το νέο του συμβόλαιο ενόψει της επερχόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Τζέι Κράουντερ στην προσπάθειά του να βρει τη νέα του μπασκετική «στέγη» έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να κάνει προπονήσεις με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Μάλιστα, ο 34χρονος φόργουορντ φαίνεται πως είναι κοντά σε συμφωνία και θα φοράει τη φανέλα των «Βασιλιάδων» από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την περασμένη σεζόν βρισκόταν στους Μιλγουόκι Μπακς όπου και μετρούσε από 6,2 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 23,1 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν ο ίδιος έχει φορέσει επίσης τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, των Μπόστον Σέλτικς, των Κλίβελαντ Καβαλίερς, των Γιούτα Τζαζ, των Μέμφις Γκρίζλις, των Μαϊάμι Χιτ και των Φοίνιξ Σανς, έχοντας συμπληρώσει με αυτόν τον τρόπο συνολικά 12 χρόνια στα παρκέ του NBA.

Like last month with Isaiah Thomas, Crowder will join roster players in town seeking on-court competition.