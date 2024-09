Ο Μοντρέζλ Χάρελ, όπως μεταφέρει δημοσίευμα, συμφώνησε με ομάδα από την Αυστραλία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το ESPN της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, οι Αντελαΐντ Σίξερς έφτασαν σε συμφωνία με τον επί χρόνια παίκτη του NBA, Μοντρέζλ Χάρελ, έχοντας συμβόλαιο μικρής διάρκειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος που αγωνίζεται στη θέση των ψηλών, θα βρίσκεται αρχικά στην ομάδα μέχρι να επιστρέψει από τον τραυματισμό του ο Τζάρελ Μαρτίν, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα για επέκταση του συμβολαίου στη συνέχεια.

Ο Χάρελ έχασε το μεγαλύτερο κομμάτι της περυσινής σεζόν έχοντας υποστεί ρήξη μηνίσκου. Με τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, το 2022-23 είχε κατά μέσο όρο από 5,6 πόντους με 2,8 ριμπάουντ ανά αγώνα ενώ στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Χιούστον Ρόκετς, τους Λος Άντζελες Κλίπερς, τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και τους Σάρλοτ Χόρνετς.

NBA veteran Montrezl Harrell has agreed to a deal with the Adelaide 36ers, sources told ESPN. He’ll be an injury replacement for Jarell Martin. New story on @ESPNAusNZ.https://t.co/2a3cTHs48F