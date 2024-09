Το Μαϊάμι είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς για τον Μπράντον Ίνγκραμ.

Στις αρχές Μάη δημοσιεύματα στις ΗΠΑ ανέφεραν πως οι Πέλικανς δεν έχουν ως βασικό στόχο να κρατήσουν τον Μπράντον Ίνγκραμ στη Νέα Ορλεάνη καθώς προτεραιότητα φαίνεται να έχει πάρει το να προσφέρουν συμβόλαιο στον Τρέι Μέρφι.

Τώρα έρχεται νέο δημοσιεύμα του Bleacher Report να το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα λοιπόν με το αμερικανικό Μέσο, οι Χιτ είναι ένας πιθανός προορισμός για τον Μπράντον Ίνγκραμ με ανταλλαγή.

Το Μαϊάμι έχει ήδη στο ρόστερ τους Μπάτλερ, Αντεμπάγιο και Χίρο, ψάχνοντας τρόπο να επιστρέψει στος τελικούς του ΝΒΑ, αφού το 2023 ηττήθηκε στα NBA Finals από τους Νάγκετς.

