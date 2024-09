Παράπονα Κιούμπαν για τελικούς 2006: «Ο Γουέιντ σε κάθε επαφή έπαιρνε βολές» (vid)

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν στάθηκε στη διαιτησία των τελικών του 2006, στους οποίους είχαν επικρατήσει οι Χιτ.

Το 2006 οι Χιτ είχαν πανηγυρίσει τον τίτλο κόντρα στους Μάβερικς, σε μια σειρά που ο Ντουέιν Γουέιντ έκανε παπάδες και αναδείχθηκε MVP των τελικών. Πάντως εκείνη η ιστορία πληγώνει ακόμα τον ιδιοκτήτη του Ντάλας, Μαρκ Κιούμπαν. Μίλησε στο Roommates Show και τόνισε πως ο... Flash είχε ιδιαίτερη προστασία από τους διαιτητές.

«Ο Γουέιντ ξεκινούσε τα drives προς το καλάθι και σε κάθε επαφή, έπαιρνε βολές. Σε αρκετά ματς σούταρε παραπάνω βολές απ'ότι όλη η ομάδα των Μάβερικς», ήταν τα λόγια του Κιούμπαν που προφανώς έχει τα παράπονα του από τη διαιτησία.

