Πιρς: «Ορλάντο Μάτζικ, η μοναδική ομάδα που δημιούργησε προβλήματα στους Σέλτικς» (vid)

Ο Πολ Πιρς έβγαλε το καπέλο στους Μάτζικ και στάθηκε στην προοπτική τους.

Οι Σέλτικς μπαίνουν ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου τη νέα σεζόν, έχοντας πάρει στα χέρια τους και το πρωτάθλημα του 2024. Οι θρύλοι των Κελτών, Πολ Πιρς και Κέβιν Γκαρνέτ μίλησαν στο All The Smoke Productions και στάθηκαν στις ομάδες που μπορούν να... απειλήσουν τη Βοστώνη.

Αρχικά παραδέχθηκαν το ταλέντο του Ντόνοβαν Μίτσελ, αλλά στη συνέχεια ο Truth αποθέωσε τους Μάτζικ και στάθηκε στο potential που έχουν. Ξεχώρισε τους Φραντζ Βάγκνερ και Πάολο Μπανκέρο, ενώ αναφέρθηκε και στους Σαγκς και Μο Βάγκνερ. Μάλιστα ο MVP των τελικών του 2008 τόνισε πως οι Μάτζικ είναι η ομάδα που δημιούργησαν τα περισσότερα προβλήματα στους Σέλτικς τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά του ο KG αρχικά αστειεύτηκε με την προφορά στο όνομα του Βάγκνερ, αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε πως του αρέσουν πολύ ο τρόπος που παίζουν τα αδέρφια Βάγκνερ, παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2023.

“They're the only team in the last couple years that gave the Celtics problems.”



- Paul Pierce on the Orlando Magic



(🎥 @allthesmokeprod / h/t @ClutchPoints )



pic.twitter.com/jaoaTi3jaL