Αλκαράθ: «Προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνει ο Κάρι αλλά είναι δύσκολο»

Τον Στεφ Κάρι, τον οποίο και παρακολούθησε από κοντά στο Παρίσι, αποθέωσε ο Κάρλος Αλκαράθ σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση στον 2ο γύρο του US Open.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του US Open τη φετινή σεζόν. Ο Ισπανός επικράτησε με 3-1 σετ του Λι Του, στον 1ο γύρο της διοργάνωσης και μετέπειτα έβαλε στην κουβέντα τον Στεφ Κάρι.

«Έχω δει τον Στεφ Κάρι να παίζει ζωντανά. Προσπαθώ να κάνω τα ίδια που κάνει και εκείνος στα μπασκετικά παρκέ αλλά είναι δύσκολο. Προσπαθούμε να βάλουμε τη διασκέδαση στα παιχνίδια μας» ανέφερε ο Αλκαράθ σε δηλώσεις του, δείχνοντας πως έχει επηρεαστεί από τα όσα έκανε ο σούπερ σταρ των Γουόριορς στο Παρίσι.

Εκεί όπου άλλωστε ο Αλκαράθ κατάφερε να τον δει από κοντά, στην προσπάθεια της Team USA να φτάσει ως το χρυσό, με τον Κάρι να κάνει μυθικά πράγματα σε ημιτελικό και τελικό. Και να φεύγει τελικά με το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο Αλκαράθ πήρε το ασημένιο μετά την ήττα του από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό.

"I've watched Steph Curry play in real life... I'm trying to do the same things as he's doing in the basketball court, but it is difficult. Probably same games, same feelings that we try to put joy on games."



