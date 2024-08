Καρούσο: «Η αγάπη του ΛεΜπρόν Τζέιμς μου έδωσε αυτοπεποίθηση, σήμαινε πολλά για μένα»

Ο Άλεξ Καρούσο υποκλίθηκε στον ΛεΜπρόν και τον τρόπο που τον βοήθησε στο παρελθόν.

Μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Άλεξ Καρούσο κατάφερε να κατακτήσει το μοναδικό πρωτάθλημα της καριέρας του, το 2020 με τους Λέικερς. Ο γκαρντ των Θάντερ μίλησε για τη συνύπαρξη του με τον... Βασιλιά και το πόσο τον βοήθησε να αναπτυχθεί και να αντέξει στο ΝΒΑ.

«Η αγάπη του ΛεΜπρόν Τζέιμς μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Όταν προέρχεται από κάποιον με τόσο μεγάλο... ανάστημα, σημαίνει πολλά. Μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να πιστεύω ότι αυτό που έκανα ήταν σωστό. Με βοήθησε να πιστέψω ότι αυτό στο οποίο ήμουν καλός θα μπορούσε να συνεισφέρει και να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στους αγώνες του ΝΒΑ. Το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι εκεί έξω στο τέλος του παιχνιδιού και να έχω την ευκαιρία να κερδίσω», ανέφερε ο «Carushow» στο TexAgs.

Alex Caruso praises LeBron's support for helping him become the player he is today 🙌



“LeBron James’ love gave me confidence. Coming from someone of that stature... that means a lot. It gave me the confidence in myself to believe that what I was doing was right. It helped me… pic.twitter.com/wr3dTsbZaC