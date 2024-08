Το νέο γήπεδο των Λος Άντζελες Κλίπερς διαθέτει το μεγαλύτερο Halo Board που έχει τοποθετηθεί σε γήπεδο.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς απέκτησαν το νέο τους γήπεδο. Το Intuit Dome έβαλε τα καλά του, μία κόκκινη κορδέλα γύρω του, η οποία κόπηκε και σηματοδότησε την έναρξη της νέας εποχής για την... άλλη ομάδα του Λος Άντζελες.

Ανάμεσα σε όλα όσα βρίσκονται στο νέο γήπεδο, το οποίο κόστισε 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια είναι και το Halo Board. Ο... απόγονος του cube.

A first look at the @LAClippers new Halo Board at @IntuitDome, which they’ll be using in place of a traditional Jumbotron. Unveiled for the first time this afternoon. pic.twitter.com/9V31CACbyE