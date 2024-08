Ο Τζέι Τι Θορ φαίνεται πως έχει συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για two-way συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια του TheAthletic, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με τον Τζέι Τι Θορ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει two way συμβόλαιο.

Ο 21χρονος φόργουορντ έχει ύψος 2,10 μέτρα, στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου εκπροσώπησε το Νότιο Σουδάν με τον ίδιο να μετράει κατά μέσο όρο από 6,7 πόντους με 4,7 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 16,5 λεπτά συμμετοχής.

Από το 2021 μέχρι και το 2024 ανήκε στους Σάρλοτ Χόρνετς, από τους οποίους και έμεινε ελεύθερος. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε από 3,2 πόντους με 2,3 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 12,4 λεπτά.

Free agent forward JT Thor has agreed on a two-way NBA contract with the Cleveland Cavaliers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thor – a 2021 second-round pick to Charlotte – averaged seven points and five rebounds in South Sudan’s games in the Paris Olympics. pic.twitter.com/xue8cW8eM1